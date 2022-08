GF Vip: Adriana Volpe Tuona Su Alfonso Signorini! (Di giovedì 25 agosto 2022) Grande Fratello Vip: Adriana Volpe ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del motivo per cui non sarà opinionista, svelando un retroscena inaspettato su Alfonso Signorini… Come ormai è stato confermato, Adriana Volpe non sarà più l’opinionista del Grande Fratello Vip. La conduttrice televisiva aveva preso parte alla scorsa edizione insieme a Sonia Bruganelli. Quest’anno, però, è stata confermata soltanto la presenza della moglie di Paolo Bonolis. In una lunga intervista, la Volpe ha svelato dei retroscena su Alfonso Signorini e sulla proposta che ha ricevuto da lui, togliendosi vari sassolini dalle scarpe. Grande Fratello Vip, Adriana Volpe svela: ho ricevuto una proposta inaccettabile da Alfonso ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 25 agosto 2022) Grande Fratello Vip:ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del motivo per cui non sarà opinionista, svelando un retroscena inaspettato suSignorini… Come ormai è stato confermato,non sarà più l’opinionista del Grande Fratello Vip. La conduttrice televisiva aveva preso parte alla scorsa edizione insieme a Sonia Bruganelli. Quest’anno, però, è stata confermata soltanto la presenza della moglie di Paolo Bonolis. In una lunga intervista, laha svelato dei retroscena suSignorini e sulla proposta che ha ricevuto da lui, togliendosi vari sassolini dalle scarpe. Grande Fratello Vip,svela: ho ricevuto una proposta inaccettabile da...

