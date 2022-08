Energia: Salvini, 'mesi difficili, maledetta guerra finisca prima possibile' (Di giovedì 25 agosto 2022) Cassino (Fr), 25 ago. (Adnkronos) - "Saranno mesi difficili, le bollette della luce e del gas vanno assolutamente tenute sotto controllo, io spero che questa maledetta guerra finisca il prima possibile, perché ci vanno di mezzo gli ucraini, ma ci vanno di mezzo anche le famiglie e i lavoratori in Italia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Cassino. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Cassino (Fr), 25 ago. (Adnkronos) - "Saranno, le bollette della luce e del gas vanno assolutamente tenute sotto controllo, io spero che questail, perché ci vanno di mezzo gli ucraini, ma ci vanno di mezzo anche le famiglie e i lavoratori in Italia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, in un comizio a Cassino.

