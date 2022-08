È morto Enzo Garinei | l’attore e doppiatore aveva 96 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022), il notissimo attore enonché fratello di Pietrodel celebre duoe Giovni si è spento nella giornata odierna all’età di 96, una vita tra teatro cinema e tv Addio ad96Una lunga carriera tra i palchi teatrali ed i set cinematografici nei quali ha debuttato nel 1949 al fianco di Totò, (Totò Le Mokò) con il quale ha instaurato un duraturo sodalizio artistico apparendo in pellicole in compagnia del principe della risata . Presente in svariati spettacoli teatrali, prendendo parte a produzioni del fratello (venuto a mancare nel 2006) come “Aggiungi Un Posto ...