E' morto Enzo Garinei | attore | doppiatore e interprete teatrale

Agenzia_Ansa : È morto a 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro e doppiatore #ANSA - SkyTG24 : Morto Enzo Garinei, attore e commediografo fratello di Pietro - HuffPostItalia : È morto Enzo Garinei, una vita fra cinema, teatro e tv. Ha dato la voce a Stanlio - amsicora27 : RT @sissicirce12: Un altro grande laziale che ci lascia ?????? - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: ??È morto l'attore e doppiatore Enzo #Garinei. Aveva 96 anni. Nella sua lunga carriera ha partecipato a oltre 70 film ed è ap… -

a 96 anniGarinei, attore di cinema e di teatro e fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini, oltre che doppiatore. E'a 96 anni l'attoreGarinei In carriera ...Fratello di Pietro del famoso duo Garinei e Giovannini è stato doppiatore di George Jefferson della sitcom 'I ...Per il giovane attore, Totò è stato un grandissimo maestro, «da lui ho imparato tutti i tempi comici», raccontava. Solo due anni fa era ritornato in tournée con la… Leggi ...È morto a 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro e fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini, oltre che doppiatore. In carriera realizzò più di 70 film e partecipato a mo ...