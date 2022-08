Covid: in Campania contagi in calo, un decesso in 48 ore (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.992, in Campania, i neo positivi al Covid su 11.155 test esaminati. In leggero calo il tasso di incidenza che ieri era pari al 18,59% ed oggi si attesta al 17,85%. Un decesso nelle ultime 48 ed altri quattro deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano pressoché invariati i ricoveri nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); calo, invece, in degenza con 321 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.992, in, i neo positivi alsu 11.155 test esaminati. In leggeroil tasso di incidenza che ieri era pari al 18,59% ed oggi si attesta al 17,85%. Unnelle ultime 48 ed altri quattro deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano pressoché invariati i ricoveri nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri);, invece, in degenza con 321 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

