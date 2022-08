Covid | Hiv | vaiolo delle scimmie | a Catania il primo caso di coinfezione

Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - Mari111961 : RT @IlariaBifarini: Primo caso di coinfezione da Covid, Hiv e vaiolo delle scimmie. L’uomo aveva già contratto il Covid a gennaio, subito d… - tedenzo : RT @mecojons: Ha fatto strike... - Spenk78 : RT @ultimenotizie: È italiano il primo caso risultato contemporaneamente positivo a #vaiolodellescimmie, Covid e Hiv. Il 36enne ha sviluppa… - Nordic36Wolf : RT @seguimi2022: ??????????????????????????????????????? ( -

Leggi anche, Oms: - 9% nuovi casi e - 15% morti in 7 giorni, vaiolo delle scimmie e: in Italia il primo caso di coinfezione Long, Bassetti: "Ormai è moda, tante diagnosi errate" ...Individuato in Italia il primo caso risultato contemporaneamente positivo a vaiolo delle scimmie,. L'uomo, 36 anni, ha sviluppato febbre, mal di gola e mal di testa, fatica e un'infiammazione della zona inguinale dopo 9 giorni dal rientro di un viaggio in Spagna, dove ha detto di aver ...Si tratta di un uomo di 36 anni. E dall'analisi degli esperti arrivano anche altre evidenze interessanti sul monkeypox ...CATANIA – E’ diventato un vero e proprio caso clinico quello di un uomo di 36 anni di Catania che, tornato da una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie, al ...