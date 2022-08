Concorso Centri Impiego Lazio, 295 laureati: come partecipare e cosa studiare (Di giovedì 25 agosto 2022) Aperte nuove posizioni di lavoro ai candidati in possesso di laurea con il maxi Concorso Centri Impiego Lazio, finalizzato al reclutamento di ben 295 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Esperto mercato e servizi del lavoro, categoria D, destinate al potenziamento dei Centri per l’Impiego e le politiche attive del lavoro. Le assunzioni in programma sono rivolte esclusivamente agli aspiranti candidati in possesso di una laurea almeno triennale nelle classi indicate nei prossimi paragrafi. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022. Concorsi Regione Lazio, 544 posti nei Centri per l’Impiego Nei prossimi paragrafi forniamo un focus su tutti i requisiti richiesti per ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 agosto 2022) Aperte nuove posizioni di lavoro ai candidati in possesso di laurea con il maxi, finalizzato al reclutamento di ben 295 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Esperto mercato e servizi del lavoro, categoria D, destinate al potenziamento deiper l’e le politiche attive del lavoro. Le assunzioni in programma sono rivolte esclusivamente agli aspiranti candidati in possesso di una laurea almeno triennale nelle classi indicate nei prossimi paragrafi. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022. Concorsi Regione, 544 posti neiper l’Nei prossimi paragrafi forniamo un focus su tutti i requisiti richiesti per ...

