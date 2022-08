C'è una nave miulitare greca in quarantena nel porto di Napoli (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - C'è una nave militare da guerra, battente bandiera greca e proveniente dalla Turchia, in quarantena a Napoli. La decisione è stata presa dall'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute. Al momento non sono ancora chiari i motivi, ed è in corso una riunione d'urgenza in prefettura potrebbe esserci un focolaio di Covid a bordo. Una ragazza militare greca di 19 anni ricoverata ieri all'Ospedale del Mare è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto si è appreso, la ragazza aveva febbre alta già in navigazione e per questo era stata ricoverata. Altri due militari sono stati poi ricoverati in isolamento al Cotugno, con i parametri vitali tenuti costantemente sotto monitoraggio, anche loro positivi al Covid e non in pericolo di vita. Leggi su agi (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - C'è unamilitare da guerra, battente bandierae proveniente dalla Turchia, in. La decisione è stata presa dall'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute. Al momento non sono ancora chiari i motivi, ed è in corso una riunione d'urgenza in prefettura potrebbe esserci un focolaio di Covid a bordo. Una ragazza militaredi 19 anni ricoverata ieri all'Ospedale del Mare è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto si è appreso, la ragazza aveva febbre alta già in navigazione e per questo era stata ricoverata. Altri due militari sono stati poi ricoverati in isolamento al Cotugno, con i parametri vitali tenuti costantemente sotto monitoraggio, anche loro positivi al Covid e non in pericolo di vita.

