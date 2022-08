Alla scoperta di Toi, l’esopianeta oceano (Di giovedì 25 agosto 2022) Chissà se in futuro potremo raggiungere Toi-1452b, l’esopianeta coperto di acqua che si trova a “soli” cento anni luce da noi. Certamente pensando che per arrivare su Marte Alla velocità della luce occorrono tre minuti e pochi secondi, tanto ci mette un segnale radio a coprire la distanza dAlla Terra, se esistesse un’astronave come il Millennium Falcon di Guerre Stellari, ce la faremmo in soli dieci minuti trascorsi nell’iperspazio. Viaggiando invece Alla velocità della luce servirebbe un secolo intero, con il tempo di schivare le due piccole stelle attorno alle quali ruota. Fantascienza a parte, Toi-1452B è stato scoperto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Charles Cadieux, dottorando dell'università di Montreal, Canada, che lo ha descritto sulla rivista specializzata The Astronomical Journal. E’ stato ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 agosto 2022) Chissà se in futuro potremo raggiungere Toi-1452b,coperto di acqua che si trova a “soli” cento anni luce da noi. Certamente pensando che per arrivare su Martevelocità della luce occorrono tre minuti e pochi secondi, tanto ci mette un segnale radio a coprire la distanza dTerra, se esistesse un’astronave come il Millennium Falcon di Guerre Stellari, ce la faremmo in soli dieci minuti trascorsi nell’iperspazio. Viaggiando invecevelocità della luce servirebbe un secolo intero, con il tempo di schivare le due piccole stelle attorno alle quali ruota. Fantascienza a parte, Toi-1452B è stato scoperto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Charles Cadieux, dottorando dell'università di Montreal, Canada, che lo ha descritto sulla rivista specializzata The Astronomical Journal. E’ stato ...

