Addio a Enzo Garinei attore di cinema e teatro | doppiatore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 25 agosto 2022) Una giornata triste per il mondo dele delin Italia. È mortodie di, fratello del celebre commediografo e regista teatrale Pietro(della celebre coppiae Giovannini). L’aveva 96 anni. Nella lunga carriera ha realizzato più di settanta film e ha calcato per cinquant’anni i palcoscenici italiani, spesso nelle produzioni del fratello come «Alleluja brava gente» e «Aggiungi un posto a tavola». Nato a Roma il 4 maggio 1926, ha esordito poco più che ventenne in Signorinella seguito poi da Totò le Mokò; con il principe De Curtis ha girato moltissimi film e spesso nelle sue interviste ricordava di come fosse stato ...