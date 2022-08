A scuola a 3 anni: la proposta del PD fa discutere | Come funziona nel resto d’Europa? (Di giovedì 25 agosto 2022) La proposta di Letta divide fortemente gli animi (tanto da essere definitiva “sovietica”) sebbene in Europa sia già stata sperimentata e la stragrande maggioranza dei piccoli cittadini italiani frequenti l’asilo E’ stata accolta fra fischi e sberleffi la proposta di Letta di abbassare l’età dell’obbligo scolastico a 3 anni. Fonte: ShutterstockTanto platea del meeting di Rimini dove è stata avanzata la proposta tanto gli avversari politici e gli utenti sul web hanno criticato duramente l’idea proposta dal leader Dem, accendendo un dibattito non indifferente. Ma Come funziona nel resto d’Europa? scuola dell’obbligo a 3 anni, la proposta di Letta divide: ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladi Letta divide fortemente gli animi (tanto da essere definitiva “sovietica”) sebbene in Europa sia già stata sperimentata e la stragrande maggioranza dei piccoli cittadini italiani frequenti l’asilo E’ stata accolta fra fischi e sberleffi ladi Letta di abbassare l’età dell’obbligo scolastico a 3. Fonte: ShutterstockTanto platea del meeting di Rimini dove è stata avanzata latanto gli avversari politici e gli utenti sul web hanno criticato duramente l’ideadal leader Dem, accendendo un dibattito non indifferente. Maneldell’obbligo a 3, ladi Letta divide: ma ...

CarloCalenda : Scuola dell'obbligo fino ai 18 anni e tempo pieno per tutti, per rafforzare i percorsi formativi dei nostri ragazzi… - LiaQuartapelle : Bastano due fatti a spiegare la proposta PD: 1. Chi ha frequentato la scuola dell’infanzia, a 15 anni mostra risult… - ZanAlessandro : La proposta del @pdnetwork di estendere gratuità e universalità della #scuola da 3 a 18 anni è fondamentale per fac… - ElenaPirandello : RT @LiaQuartapelle: Bastano due fatti a spiegare la proposta PD: 1. Chi ha frequentato la scuola dell’infanzia, a 15 anni mostra risultati… - poppackers : @MilaSpicola @antoniopolito1 Pare ridicolo. Questa della scuola dell'infanzia obbligatoria mi sembra un splendida s… -