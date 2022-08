Vaiolo delle scimmie: ricoverato 31enne pugliese dopo viaggio in Marocco Riscontrata la malattia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ne dà notizia Quotidiano. Il 31enne, dopo un viaggio in Marocco, ha lamentato sintomi che nel pronto soccorso di Barletta sono stati valutati come quelli del Vaiolo delle scimmie. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie, la situazione è sotto controllo. L'articolo Vaiolo delle scimmie: ricoverato 31enne pugliese dopo viaggio in Marocco <small class="subtitle">Riscontrata la malattia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ne dà notizia Quotidiano. Ilunin, ha lamentato sintomi che nel pronto soccorso di Barletta sono stati valutati come quelli del. L’uomo è statonel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie, la situazione è sotto controllo. L'articoloin la proviene da Noi Notizie..

