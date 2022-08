Traffico Roma del 24-08-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione i lavori sulla Cassia bis causano code tra via della Giustiniana il raccordo in entrata aa causa di un incidente Viale Ippocrate stato chiuso all’altezza via Giuseppe Sisco in direzione del Viale Regina Elena alle 9 udienza del pontefice nell’aula Paolo Sesto già possibili rallentamenti nell’area di San Pietro e per consentire interventi è uno spartida via Salaria è chiusa altra Piazza Priscilla e viale Somalia in direzione di via del Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso il centro con il limite di velocità di 30 km orari lavori in programma fino a venerdì 26 agosto e infine ricordiamo che sono sospesi fino al 4 settembre i lavori sulla-lido treni regolari sull’intera tratta da inizio A fine servizio ...