Sfera Ebbasta e il primo volo del figlio Gabriel (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il trapper milanese ha documentato il primo viaggio in aereo (privato) del bambino nato a giugno dall'amore con la modella Angelina Lacour Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il trapper milanese ha documentato ilviaggio in aereo (privato) del bambino nato a giugno dall'amore con la modella Angelina Lacour

Giulia65650585 : ????????CERCO DUE BIGLIETTI PARTERRE PER SFERA EBBASTA A ROMA IL 29 SETTEMBRE?????????? #sferaebbasta #famosotour #famosotour2022 - SborrjaBack_ : Come fa una coppia a guardare un bambino appena nato e dire 'che bello chiamiamolo Sfera Ebbasta' cioè che nome è - PaiEstimator : @sempreioxduee Due giorni fa ho conosciuto Sfera Ebbasta aka Gionata Boschetti. Praticamente sono stato obbligato a… - Maria_Grazia_24 : @majewsky2000 No! perché avrei potuto scegliere una canzone di Sfera Ebbasta a caso invece no ho scelto una canzone… - mirco_fra : @DelgeIl Solo se non mandano musica di sfera ebbasta. -