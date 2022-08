Sanna Marin si commuove dopo le polemiche per i video e le foto: “Sono umana a volte anche io desidero gioia e divertimento” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Posso onestamente dire che quest’ultima settimana non è stata la più facile della mia vita. In realtà è stata abbastanza difficile. E, nonostante ciò, voglio fidarmi e credere che le persone guarderanno a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò che facciamo nel nostro tempo libero”. Così Sanna Marin, parlando in pubblico, commossa e più volte sul punto di piangere, ha commentato il momento difficile che sta passando dopo la diffusione di video e immagini di feste private, anche nella residenza ufficiale, che l’hanno coinvolta. “Sono umana e anche io a volte desidero gioia, luce e divertimento in mezzo a queste nuvole scure”, si è giustificata, sottolineando di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Posso onestamente dire che quest’ultima settimana non è stata la più facile della mia vita. In realtà è stata abbastanza difficile. E, nonostante ciò, voglio fidarmi e credere che le persone guarderanno a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò che facciamo nel nostro tempo libero”. Così, parlando in pubblico, commossa e piùsul punto di piangere, ha commentato il momento difficile che sta passandola diffusione die immagini di feste private,nella residenza ufficiale, che l’hanno coinvolta. “io a, luce ein mezzo a queste nuvole scure”, si è giustificata, sottolineando di ...

