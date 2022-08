Napoli, Elmas: «I nuovi ci daranno una grande mano. Fiorentina? Dovremo dare tutto per i tre punti» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sfida giocata contro la Juve Stabia Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sfida giocata contro la Juve Stabia. Le sue dichiarazioni: CAPITANO – «Un onore esserlo del Napoli, ringrazio Spalletti per avermi scelto. Ringrazio i tifosi per il sostegno continuo e dico loro che quest’anno i nuovi daranno una grande mano». NDOMBELE – «E’ un grande giocatore e spero faccia bene qui. Ha fatto un grande gol e ha tante qualità». Fiorentina – «Abbiamo iniziato a preparare questa partita. Dovremo dare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Eljif, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sfida giocata contro la Juve Stabia Eljif, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sfida giocata contro la Juve Stabia. Le sue dichiarazioni: CAPITANO – «Un onore esserlo del, ringrazio Spalletti per avermi scelto. Ringrazio i tifosi per il sostegno continuo e dico loro che quest’anno iuna». NDOMBELE – «E’ ungiocatore e spero faccia bene qui. Ha fatto ungol e ha tante qualità».– «Abbiamo iniziato a preparare questa partita....

