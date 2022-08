MotoGP: prosegue il recupero di Marc Marquez. Lo spagnolo può tornare in moto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il ritorno in moto di Marc Marquez è sempre più vicino. Lo spagnolo sta cercando di recuperare la miglior condizione fisica dopo la quarta operazione al braccio ed i segnali sono in continua ripresa. La Tac, a cui si è sottoposto il pilota della Honda, ha dato esiti positivi ed i medici hanno concesso a Marquez di poter aumentare il numero dei suoi allenamenti e soprattutto gli hanno concesso di poter anche tornare in moto. Lo spagnolo ha svolto una radiografia e una Tac presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid, seguito dai dottori Joaquin Sanchez Sotelo, Samuel Antuña e Angel Cotorro. Non ci dovrebbero essere davvero problemi sul pieno recupero dell’omero destro, con i medici che si sono detti molto soddisfatti delle attuali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il ritorno indiè sempre più vicino. Losta cercando di recuperare la miglior condizione fisica dopo la quarta operazione al braccio ed i segnali sono in continua ripresa. La Tac, a cui si è sottoposto il pilota della Honda, ha dato esiti positivi ed i medici hanno concesso adi poter aumentare il numero dei suoi allenamenti e soprattutto gli hanno concesso di poter anchein. Loha svolto una radiografia e una Tac presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid, seguito dai dottori Joaquin Sanchez Sotelo, Samuel Antuña e Angel Cotorro. Non ci dovrebbero essere davvero problemi sul pienodell’omero destro, con i medici che si sono detti molto soddisfatti delle attuali ...

