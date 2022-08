Mondiali Mtb, l'Italia è argento nella staffetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luca Braidot, Martina Berta, Valentina Corvi, Marco Betteo, Giada Specia e Simone Avondetto sono stati battuti soltanto dalla Svizzera nella cronostaffetta che ha aperto i Mondiali di ciclismo di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luca Braidot, Martina Berta, Valentina Corvi, Marco Betteo, Giada Specia e Simone Avondetto sono stati battuti soltanto dalla Svizzeracronoche ha aperto idi ciclismo di ...

