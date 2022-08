Lazio Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 24 agosto 2022) Venerdì 26 agosto alle ore 20.45 andrà in scena all’Olimpico di Roma la partita tra Lazio e Inter. I nerazzurri sono a punteggio pieno e a Roma affrontano il primo vero e proprio test stagionale; la Lazio invece ha raccolto solo un punto dalla sfida contro il Torino dimostrando che c’è ancora da migliorare. Lazio Inter: le scelte degli allenatori Sarri scende in campo con un 4-3-3 già visto contro il Torino. Provedel giocherà a causa dell’assenza di Maximiano, in difesa Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. In mezzo al campo Milinkovic-Savic guida Cataldi e Vecino. In avanti invece scalpitano Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milikovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) Venerdì 26 agosto alle ore 20.45 andrà in scena all’Olimpico di Roma la partita tra. I nerazzurri sono a punteggio pieno e a Roma affrontano il primo vero e proprio test stagionale; lainvece ha raccolto solo un punto dalla sfida contro il Torino dimostrando che c’è ancora da migliorare.: le scelte degli allenatori Sarri scende in campo con un 4-3-3 già visto contro il Torino. Provedel giocherà a causa dell’assenza di Maximiano, in difesa Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. In mezzo al campo Milinkovic-Savic guida Cataldi e Vecino. In avanti invece scalpitano Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milikovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. ...

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - Gazzetta_it : #Inter, sui social hashtag contro #Acerbi: 'Era meglio Ranocchia', 'Il gol regalato a Tonali…' - infoitsport : Cena di gruppo per la Lazio: la squadra si compatta in vista dell'Inter - news24_inter : #LazioInter, come stanno lavorando i biancocelesti? -