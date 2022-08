Juventus, CdS: “Milik sempre più vicino ad essere bianconero” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi la Juventus Milik dopo anni di corteggiamenti sta davvero per diventare un giocatore di Allegri. “C’è l’intesa con il giocatore e il suo entourage per esempio: il polacco conserverà sostanzialmente lo stesso ingaggio che percepisce ora al Marsiglia, poco più di 3,5 milioni netti a stagione, senza i vantaggi previsti dal Decreto Crescita essendo lontano dall’Italia solo da gennaio 2021. Tra Juve e Marsiglia, poi, già da qualche giorno l’operazione è stata apparecchiata in attesa dei proverbiali dettagli: Milik può arrivare in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto condizionato fissato a quota 8 milioni. Affare fatto e non solo delineato, aspettando però la decisione finale da parte del club bianconero. Inizialmente tentato da costi più sostenibili e una ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi ladopo anni di corteggiamenti sta davvero per diventare un giocatore di Allegri. “C’è l’intesa con il giocatore e il suo entourage per esempio: il polacco conserverà sostanzialmente lo stesso ingaggio che percepisce ora al Marsiglia, poco più di 3,5 milioni netti a stagione, senza i vantaggi previsti dal Decreto Crescita essendo lontano dall’Italia solo da gennaio 2021. Tra Juve e Marsiglia, poi, già da qualche giorno l’operazione è stata apparecchiata in attesa dei proverbiali dettagli:può arrivare in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto condizionato fissato a quota 8 milioni. Affare fatto e non solo delineato, aspettando però la decisione finale da parte del club. Inizialmente tentato da costi più sostenibili e una ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Juventus, si cerca un accordo con la Uefa per evitare sanzioni sul Fair Play Finanziario - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Juventus, si cerca un accordo con la Uefa per evitare sanzioni sul Fair Play Finanziario - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Juventus, si cerca un accordo con la Uefa per evitare sanzioni sul Fair Play Finanziario - apetrazzuolo : CDS - Juventus, si cerca un accordo con la Uefa per evitare sanzioni sul Fair Play Finanziario - napolimagazine : CDS - Juventus, si cerca un accordo con la Uefa per evitare sanzioni sul Fair Play Finanziario -