Ilary Blasi e quella canzone che fa sognare i fan: «Ti vorrei abbracciare…». Una dedica a Totti? (Di mercoledì 24 agosto 2022) La saga della famiglia Totti continua ad appassionare e a far sognare. Questa volta è Ilary Blasi a stuzzicare i sogni dei fan della coppia attraverso un video pubblicato su TikTok insieme alla piccola Isabel. Mentre Francesco Totti rimane a Sabaudia, la conduttrice continua le sue vacanze. Lontano il più possibile da paparazzi e da occhi indiscreti Ilary Blasi prosegue le sue vacanze, questa volta in Croazia con figlia Isabel, mentre Francesco Totti resta a Sabaudia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornata particolarmente attiva sui social. Tra Instagram e TikTok anche i suoi follower possono ammirare la bellezza della Blasi e sograre. Totti-Noemi, nuove indiscrezioni: «Si incontrano di nascosto su uno yacht. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 agosto 2022) La saga della famigliacontinua ad appassionare e a far. Questa volta èa stuzzicare i sogni dei fan della coppia attraverso un video pubblicato su TikTok insieme alla piccola Isabel. Mentre Francescorimane a Sabaudia, la conduttrice continua le sue vacanze. Lontano il più possibile da paparazzi e da occhi indiscretiprosegue le sue vacanze, questa volta in Croazia con figlia Isabel, mentre Francescoresta a Sabaudia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornata particolarmente attiva sui social. Tra Instagram e TikTok anche i suoi follower possono ammirare la bellezza dellae sograre.-Noemi, nuove indiscrezioni: «Si incontrano di nascosto su uno yacht. ...

RotaruCris : RT @rep_roma: Ilary Blasi salpa per la Croazia con la figlia Isabel. E sui social pubblica la foto del dito senza fede [aggiornamento delle… - XiaoYin77986130 : RT @repubblica: Ilary Blasi salpa per la Croazia con la figlia Isabel. E sui social pubblica la foto del dito senza fede [di Valentina Lupi… - zazoomblog : Ilary Blasi la rivelazione bomba di Nicola Savino: Lanno scorso.... Sconcertante - #Ilary #Blasi #rivelazione… - infoitcultura : Ilary Blasi e quella canzone che fa sognare i fan: «Ti vorrei abbracciare...». Una dedica a Totti? - infoitcultura : Ilary Blasi si è lasciata Totti alle spalle: il dettaglio non lascia dubbi -