Il video dello yacht di 40 metri affondato al largo di Catanzaro

gaiatortora : Appello a tutti i social rimuovete il video dello stupro #Twitter #Stupro - Giorgiolaporta : Avete strumentalizzato il corpicino esanime di un bimbo siriano di 3 anni per aprire un evento di partito e ora fat… - pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - DoroteaSantis : RT @pietroraffa: 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima dello… - gattorosarosa : RT @beabri: - Il Messaggero ha rimosso il video dello #stupro di Piacenza - Twitter ha rimosso il video dello stupro di Piacenza - Facebook… -

L'assalto del Chelsea a Leao, l'accordo Inter - Acerbi, la Fiorentina ad un passo da Barak: le tre notizie di oggi commentate da Stefano Agresti, in ...In mattinata i social avevano rimosso ilstupro di Piacenza dall'account di Giorgia Meloni ed erano cominciate un fiume di polemiche nei confornti della leader. Spunta candidata filo ...Quel video non c’è più. Come riportato da Agi, la donna avrebbe detto di essere stata riconosciuta: «Sono disperata, le persone sanno che sono io» Il suo post era stato rimosso da Twitter già nella ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...