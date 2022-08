Fedez e il video sul precipizio: “Non sono pentito”, ma la mamma di Chiara Ferragni non approva (Di mercoledì 24 agosto 2022) Continuano a far discutere la foto e il video che Fedez e Chiara Ferragni hanno realizzato in cima ad un dirupo a Ibiza. Questa volta a parlare è Fedez in persona. Interrogato su Instagram circa la questione, in una story ha risposto a chi gli chiede se si sia pentito di quella foto: “Assolutamente no. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, quindi non vedo dove stia il problema“. Diversa invece la posizione di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, che sotto il post della figlia fa sapere: “L’ho visto e non ho approvato senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Continuano a far discutere la foto e ilchehanno realizzato in cima ad un dirupo a Ibiza. Questa volta a parlare èin persona. Interrogato su Instagram circa la questione, in una story ha risposto a chi gli chiede se si siadi quella foto: “Assolutamente no. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, quindi non vedo dove stia il problema“. Diversa invece la posizione di Marina Di Guardo,di, che sotto il post della figlia fa sapere: “L’ho visto e non hoto senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. L'articolo proviene da ...

