Dazn, via ai rimborsi: partite le mail sul 50% dell'abbonamento mensile (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dalle parole ai fatti. Stanno arrivando in queste ore le prime mail di Dazn agli abbonati che hanno riscontrato disservizi nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 agosto. Come sottoscritto al termine del tavolo tecnico con la Sottosegretaria Valentina Vezzali, Dazn provvederà a rimborsare il 50% dell'abbonamento mensile agli utenti che hanno segnalato i disagi.

