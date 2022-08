Crisi energetica, dove sono le colpe? Il commento di Saccone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Negli ultimi 30 anni è davvero tutto cambiato. Quattro sono in particolare i grandi tornanti di questo cambiamento che ha così profondamente segnato e segna ancora la storia del pianeta. Il 1989 che ridisegna il mondo. L’anno del cambiamento. La cortina di ferro che ha diviso l’Europa in due per 50 anni è caduta; gli anni Novanta che globalizzano l’economia e la finanza. Con la fine della Guerra fredda il quadro geopolitico mondiale si sposta sui conflitti etnici e altre Crisi locali; il 2001 che costringe il mondo a misurarsi con il terrorismo su scala globale; il 2022 che con la guerra alle porte dell’Europa segna la fine della globalizzazione e ridisegna la mappa dei bisogni energetici. Secondo Paolo Scaroni è ora di prendere in mano la diversificazione energetica: “Dobbiamo aumentare la quantità che riceviamo dall’Algeria via tubo. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Negli ultimi 30 anni è davvero tutto cambiato. Quattroin particolare i grandi tornanti di questo cambiamento che ha così profondamente segnato e segna ancora la storia del pianeta. Il 1989 che ridisegna il mondo. L’anno del cambiamento. La cortina di ferro che ha diviso l’Europa in due per 50 anni è caduta; gli anni Novanta che globalizzano l’economia e la finanza. Con la fine della Guerra fredda il quadro geopolitico mondiale si sposta sui conflitti etnici e altrelocali; il 2001 che costringe il mondo a misurarsi con il terrorismo su scala globale; il 2022 che con la guerra alle porte dell’Europa segna la fine della globalizzazione e ridisegna la mappa dei bisogni energetici. Secondo Paolo Scaroni è ora di prendere in mano la diversificazione: “Dobbiamo aumentare la quantità che riceviamo dall’Algeria via tubo. ...

