Covid, oggi nel Lazio 1.824 nuovi contagi e 3 decessi: rapporto al 13,4% (Di mercoledì 24 agosto 2022) Covid, Lazio. Il monitoraggio dei casi Covid nella regione continua senza interruzioni, soprattutto ora che si affaccia lo spettro dell'ondata autunnale: sino ad ora, le alte temperature stanno tenendo a bada il continuo diffondersi del virus, ma con l'abbassamento delle stesse si potrebbe verificare un effetto boomerang. Ad ogni modo, ecco il bollettino aggiornato per oggi, mercoledì 24 agosto. Leggi anche: Quarta dose vaccino Covid entro fine 2022? L'annuncio di Pfizer Covid, i numeri di oggi per la Regione Asl (Distretto) nuovi casi decessi Asl Roma 1 258 1 Asl Roma 2 308 1 Asl Roma 3 232 0 Asl Roma 4 119 0 Asl Roma 5 137 1 Asl Roma 6 151 0 Latina 205 0 Rieti 73 0 Viterbo 106 0 Frosinone 235 0

