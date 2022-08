Chi è Chef Ruffi? E’ serio o fa ironia? Curiosità sul fenomeno web da Dubai (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ma Chef Ruffi cucina davvero così oppure prende in giro i grandi cuochi e i programmi di cucina? E’ la domanda che si pongono tutti coloro che seguono il fenomeno web, che capovolge alcune delle ricette ‘sacre’ della cucina italiana con irriverenza e tanto divertimento. I video di Chef Ruffi sono proprio all’insegna dell’ironia e della presa in giro nei confronti dei Chef più famosi. Il tutto caratterizzato da un alone di mistero, dato che nessuno sa chi sia realmente Chef Ruffi. Il fenomeno web si presenta infatti sempre mascherato, in modo da mantenere l’anonimato e proteggersi anche dai tanti haters. Ebbene sì, sono in molti a criticare il cuoco perché rovinerebbe alcuni dei piatti più amati della tradizione ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 24 agosto 2022) Macucina davvero così oppure prende in giro i grandi cuochi e i programmi di cucina? E’ la domanda che si pongono tutti coloro che seguono ilweb, che capovolge alcune delle ricette ‘sacre’ della cucina italiana con irriverenza e tanto divertimento. I video disono proprio all’insegna dell’e della presa in giro nei confronti deipiù famosi. Il tutto caratterizzato da un alone di mistero, dato che nessuno sa chi sia realmente. Ilweb si presenta infatti sempre mascherato, in modo da mantenere l’anonimato e proteggersi anche dai tanti haters. Ebbene sì, sono in molti a criticare il cuoco perché rovinerebbe alcuni dei piatti più amati della tradizione ...

