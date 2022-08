Cameriere aggredito ad Ischia: ipotesi scambio di persona (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona Boris Boffelli, il Cameriere aggredito nei giorni scorsi ad Ischia a colpi di bottiglia da due clienti dell’hotel dove lavora e che ora rIschia di perdere un occhio. Secondo la famiglia del Cameriere gli assalitori, due napoletani di 35 e 37 anni, volevano in realtà colpire un collega dell’uomo che, secondo alcune testimonianze, avrebbe rivolto apprezzamenti galanti non graditi ad una delle loro mogli. Boffelli, 49enne sposato con due figlie, dopo l’aggressione è stato ricoverato in elicottero all’Ospedale del Mare dove ha subito un delicato intervento chirurgico all’occhio ed ha ricevuto una prognosi di 45 giorni. Per i due aggressori è scattata una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Potrebbe essere stato vittima di unodiBoris Boffelli, ilnei giorni scorsi ada colpi di bottiglia da due clienti dell’hotel dove lavora e che ora rdi perdere un occhio. Secondo la famiglia delgli assalitori, due napoletani di 35 e 37 anni, volevano in realtà colpire un collega dell’uomo che, secondo alcune testimonianze, avrebbe rivolto apprezzamenti galanti non graditi ad una delle loro mogli. Boffelli, 49enne sposato con due figlie, dopo l’aggressione è stato ricoverato in elicottero all’Ospedale del Mare dove ha subito un delicato intervento chirurgico all’occhio ed ha ricevuto una prognosi di 45 giorni. Per i due aggressori è scattata una ...

