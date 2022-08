Bologna | donna di 56 anni uccisa a mazzate dall’ex compagno che la perseguitava Lei lo aveva già denunciato

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tragedia nella notte: la vittima57, la polizia ha arrestato il killer che ha 27e che per massacrarla ha usato anche un martello

Giorgiolaporta : Richiedente asilo #marocchino violenta una #donna a #Bologna. Ho tolto ogni foto per economizzare sugli straordinar… - repubblica : Femminicidio a Bologna, 57enne uccisa a martellate dal suo stalker: l'assassino era già stato denunciato dalla donna - Agenzia_Ansa : Donna uccisa a mazzate a Bologna, un uomo la perseguitava. La vittima aveva 56 anni, è intervenuta la Polizia #ANSA - magri_sandro : RT @Giorgiolaporta: Richiedente asilo #marocchino violenta una #donna a #Bologna. Ho tolto ogni foto per economizzare sugli straordinari de… - telodogratis : Bologna, donna uccisa a martellate: arrestato il compagno -

11.37, 56enne uccisa dal compagno Ennesimo femminicidio. Stavolta è avvenuto alla periferia di, dove unadi 56 anni è stata uccisa in un condominio alla periferia della città al culmine di una lite con il compagno 27enne, che è stato arrestato. Gli agenti,intervenuti dopo essere ...Unadi 57 anni, italiana, è stata uccisa ieri sera dal compagno, 27enne anche lui italiano. E' ... a. Le volanti chiamate sul posto da alcuni inquilini hanno trovato la vittima riversa a ...(Agenzia Vista) Bologna, 24 agosto 2022 Una donna di 56 anni è stata trovata morta ieri sera a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. La vittima ...Bologna, donna uccisa a colpi di mazza. Fermato il compagno che la perseguitava da diverso tempo. Era stato denunciato dalla vittima ...