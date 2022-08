Boban: “Rinnovo di Maldini, che fatica: è stato un fatto deludente” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato di Paolo Maldini e della questione Rinnovo del giugno scorso Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zvonimir 'Zorro', ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato di Paoloe della questionedel giugno scorso

PianetaMilan : #Boban: 'Rinnovo di #Maldini, che fatica: è stato un fatto deludente' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - fant_chia_amor : RT @FraNasato: Boban alla Gazzetta dello Sport: “Maldini ha dovuto faticare per ottenere un rinnovo di contratto? Lo trovo molto strano, è… - evivanco7 : RT @theMilanZone_: Boban alla Gazzetta dello Sport: “Maldini ha dovuto faticare per ottenere un rinnovo di contratto? Lo trovo molto strano… - ReadyPlayer1___ : RT @FraNasato: Boban alla Gazzetta dello Sport: “Maldini ha dovuto faticare per ottenere un rinnovo di contratto? Lo trovo molto strano, è… - fradettofanpage : RT @theMilanZone_: Boban alla Gazzetta dello Sport: “Maldini ha dovuto faticare per ottenere un rinnovo di contratto? Lo trovo molto strano… -