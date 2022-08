Assistenza alla guida | - Lo Stato di New York vuole rendere obbligatori gli Adas

Assistenza alla guida<br> - Lo Stato di New York vuole rendere obbligatori gli Adas (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Senato dello Stato di New York ha proposto una legge per introdurre nuove regole per i veicoli di massa superiore alle 3.000 libbre, circa 1.361 kg, con l'intenzione di migliorarne la sicurezza. Una delle norme prevede che il guidatore debba avere una visibilità diretta di pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili della strada direttamente dal posto guida: in pratica, dall'1 gennaio 2024, tutti i veicoli passeggeri nuovi immatricolati nello Stato dovrebbero essere dotati di serie di sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati. Adas obbligatori. Nella definizione che di fatto identifica gli Adas, la norma include il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l'avviso di angolo cieco, il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Senato dellodi Newha proposto una legge per introdurre nuove regole per i veicoli di massa superiore alle 3.000 libbre, circa 1.361 kg, con l'intenzione di migliorarne la sicurezza. Una delle norme prevede che iltore debba avere una visibilità diretta di pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili della strada direttamente dal posto: in pratica, dall'1 gennaio 2024, tutti i veicoli passeggeri nuovi immatricolati nellodovrebbero essere dotati di serie di sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati.. Nella definizione che di fatto identifica gli, la norma include il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l'avviso di angolo cieco, il ...

vaticannews_it : #Ucraina 1 famiglia su 5 ha bisogno di supporto alla salute mentale. Finora in 170.000 persone hanno ricevuto assis… - cooperazione_it : Nel #WorldHumanitarianDay, la @cooperazione_it si unisce alla campagna di @UNOCHA #ItTakesaVillage ??… - uaworldit : .@POTUS ha annunciato il più è pacchetto di assistenza alla sicurezza per l'????: quasi $3 miliardi on armi e equipag… - stefano_romani : @ThornXYZ @Bonny_VIII @seniorvenetian Se INPS non pagasse assistenza (CIG di una economia che da 30 anni non cresce… - rickysamp69 : RT @ANPIRomaPosti: #InnocenteCasarini aderì alla #Resistenza fin dai primi mesi del 1944 e, grazie al suo impiego presso il laboratorio far… -