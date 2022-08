Terra amara | spoiler | Züleyha alza la testa e compie un gesto inaspettato

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 agosto 2022) Dopo mesi di ingiustizie, soprusi e prevaricazioni,Altun finalmente deciderà dire la, secondo glididelle prossime puntate. La giovane inizierà, infatti, a rendersi conto di non potersi fidare di nessuno, a partire da Gülten. La Altun, in particolare, capirà che la sorella di Gaffur non ha mai fatto recapitare le sue lettere ad Yilmaz quando era in prigione e la affronterà a viso aperto., furiosa, pretenderà che la ragazza le riveli perché abbia agito in questo modo ed abbia tradito la sua fiducia. Gülten, presa alla sprovvista, comincerà a piangere e dirà alla sua padrona di non aver consegnato le lettere ad Yilmaz per paura che Demir la scoprisse e si scagliasse contro la sua famiglia. Inoltre, la domestica dirà a ...