Tennis: Nick Kyrgios dovrà comparire in Tribunale a Canberra (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la finale raggiunta a Wimbledon, la sua prima Slam, Nick Kyrgios si presenta all’ormai imminente US Open come uno dei principali protagonisti. L’australiano, però, non sta vivendo la vigilia del Major americano come sperava, visto che dovrà comparire nel prossimo mese di ottobre presso il Tribunale di Canberra per rispondere all’accusa di aggressione. Kyrgios insieme al suo avvocato aveva presentato un appello, ma quest’ultimo è stato respinto. Il Tennista australiano non era presente in aula quest’oggi, essendo già in America. I dettagli dell’accusa non sono ancora stati resi noti, ma dovrebbe risalire ad un incidente che Kyrgios ha avuto il dicembre scorso. Michael Kukulies-Smith, avvocato di Kyrgios, ha chiesto ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la finale raggiunta a Wimbledon, la sua prima Slam,si presenta all’ormai imminente US Open come uno dei principali protagonisti. L’australiano, però, non sta vivendo la vigilia del Major americano come sperava, visto chenel prossimo mese di ottobre presso ildiper rispondere all’accusa di aggressione.insieme al suo avvocato aveva presentato un appello, ma quest’ultimo è stato respinto. Ilta australiano non era presente in aula quest’oggi, essendo già in America. I dettagli dell’accusa non sono ancora stati resi noti, ma dovrebbe risalire ad un incidente cheha avuto il dicembre scorso. Michael Kukulies-Smith, avvocato di, ha chiesto ...

