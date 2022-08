Speedlink | annuncia nuove attrezzature da corsa

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 agosto 2022) Il simulatore di corse PAYZE Cockpit sarà rilasciato nell’ottobre 2022 e offrirà un’esperienza di gara autentica e mozzafiato, scendi in pista con lediUn cockpit confortevole e allo stesso tempo resistente, è la base per dare vita alle vostre abilità di gara in pista.offre lo strumento ideale a partire da ottobre con il PAYZE Racing Simulator Cockpit, con il quale sarete sempre in corsia di sorpasso. Altri equipaggiamenti, come i volanti e il supporto da tavolo, completano la gamma diper le corse. Massimo comfort e sedile in pelle PU resistente Il PAYZE offre una vera sensazione di pista con il massimo comfort di seduta per inseguimenti emozionanti. La solida struttura metallica dell’abitacolo può essere regolata individualmente in base alla ...