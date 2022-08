Sanzioni, Tajani: chi ne subisce ricadute deve essere aiutato (Di martedì 23 agosto 2022) "Se l'Europa decide di infliggere delle Sanzioni e se Italia, Germania e Polonia stanno subendo delle ricadute maggiori, questi paesi devono essere aiutati". Lo ha detto AntonioTajani durante il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) "Se l'Europa decide di infliggere dellee se Italia, Germania e Polonia stanno subendo dellemaggiori, questi paesi devonoaiutati". Lo ha detto Antoniodurante il ...

