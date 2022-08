Prezzi guerra | gas in calo a 265 euro | corre il petrolio

(Di martedì 23 agosto 2022) Dopo una lunga serie di rialzi finalmente ritraccia il prezzo del gas, con i future Ttf di Amsterdam in flessione del 3,9% a 265, nonostante il mercato del metano resti sotto tensione per effetto ...

Agenzia ANSA

Dopo una lunga serie di rialzi finalmente ritraccia il prezzo del gas, con i future Ttf di Amsterdam in flessione del 3,9% a 265 euro, nonostante il mercato del metano resti sotto tensione per effetto ...La divaricazione dei, da luglio 2021 allo stesso mese di quest'anno, provoca profonda ...che subiscono gli effetti dell'aumento dei costi energetici e di produzione alimentati dallain ... Prezzi guerra: il greggio scende ai livelli di marzo, corre il gas Dopo una lunga serie di rialzi finalmente ritraccia il prezzo del gas, con i future Ttf di Amsterdam in flessione del 3,9% a 265 euro, nonostante il mercato del metano resti sotto tensione per effetto ...A sei mesi dall'inizio dell'invasione russa, si contano almeno 5mila civili uccisi, di cui più di 300 minori. Il 22% del territorio ucraino è sotto occupazione russa e sono circa 6,6 milioni i rifugia ...