Omicidio a Giffoni, il 15enne che ha ucciso il padre confessa: 'Vivere con lui era un incubo' (Di martedì 23 agosto 2022) Sono state riconfermate le dichiarazioni rilasciate dal ragazzino 15enne imputato dell'Omicidio del padre - il panettiere Ciro Palmieri, ucciso a Giffoni Valle Piana - insieme alla madre e al fratello ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) Sono state riconfermate le dichiarazioni rilasciate dal ragazzinoimputato dell'del- il panettiere Ciro Palmieri,Valle Piana - insieme alla madre e al fratello ...

infoitinterno : Omicidio Palmieri Giffoni: le dichiarazioni del figlio - Frankf1842 : RT @fanpage: Omicidio Ciro Palmieri, la moglie e il figlio ventenne si avvalgono della facoltà di non rispondere. A parlare è il figlio 15e… - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: Omicidio a Giffoni, c'è l'ombra sulle violenze: ecco i consigli dell'avvocato per tutelarsi #MorningNews - bizcommunityit : A casa era un incubo: parla il 15enne che ha ucciso il padre insieme alla mamma a Giffoni - cuba98w : RT @fanpage: Omicidio Ciro Palmieri, la moglie e il figlio ventenne si avvalgono della facoltà di non rispondere. A parlare è il figlio 15e… -