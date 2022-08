Manchester United, Bruno Fernandes: “Potrei sapere una o duce cose su Cristiano Ronaldo, ma non le dirò” (Di martedì 23 agosto 2022) Rialza la testa il Manchester United dopo la vittoria con il Liverpool, ma non si placano le polemiche intorno a Cristiano Ronaldo. A tal proposito, Bruno Fernandes ha parlato ad Eleven Sports Portugal. Ecco le sue parole riportate dal Mirror: “Ci sono molte speculazioni, ma non c’è nessuno meglio di Cristiano per parlarne. Potrei sapere una o due cose, ma non sarò io a dirle. Cristiano è tranquillo. Ha lavorato bene in settimana e ha fatto il suo lavoro. Lo ha fatto e lo continuerà a fare. Per ora è un giocatore dello United. Non so se partirà o se non partirà. Come ha detto, parlerà presto e ci sarà tempo di ascoltare le sue parole e quello che ha da dire. Penso che nessuno abbia ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Rialza la testa ildopo la vittoria con il Liverpool, ma non si placano le polemiche intorno a. A tal proposito,ha parlato ad Eleven Sports Portugal. Ecco le sue parole riportate dal Mirror: “Ci sono molte speculazioni, ma non c’è nessuno meglio diper parlarne.una o due, ma non sarò io a dirle.è tranquillo. Ha lavorato bene in settimana e ha fatto il suo lavoro. Lo ha fatto e lo continuerà a fare. Per ora è un giocatore dello. Non so se partirà o se non partirà. Come ha detto, parlerà presto e ci sarà tempo di ascoltare le sue parole e quello che ha da dire. Penso che nessuno abbia ...

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - sportface2016 : #ManchesterUnited, #BrunoFernandes: “Potrei sapere una o duce cose su #CristianoRonaldo, ma non le dirò” - EplPundit365 : Manchester United News: Bruno Fernandes on Cristiano Ronaldo’s Future -