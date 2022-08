Jova Beach Party, aperta un'inchiesta per danno ambientale (Di martedì 23 agosto 2022) Continuano le polemiche sul Jova Beach Party: adesso il concerto di Jovanotti, in programma sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, tra il 2 e il 3 settembre, è finito nel mirino della Procura di Lucca, che ha aperto un'... Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) Continuano le polemiche sul: adesso il concerto dinotti, in programma sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, tra il 2 e il 3 settembre, è finito nel mirino della Procura di Lucca, che ha aperto un'...

Corriere : Jova Beach Party a Viareggio, la Procura di Lucca apre un’inchiesta per danno ambientale - Internazionale : Mentre le amministrazioni pubbliche fanno a gara per ospitare il tour di Jovanotti, non si discute abbastanza degli… - Open_gol : Il reato ipotizzato dalla magistratura è il 733 bis del codice penale, ovvero quello legato alla distruzione o dete… - apicella57 : RT @Corriere: Jova Beach Party a Viareggio, la Procura di Lucca apre un’inchiesta per danno ambientale - romatoday : Jova Beach Party, aperta un'inchiesta per danno ambientale -