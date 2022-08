Infortunio Navas, arriva l’esito degli esami: i contatti con il Napoli proseguono (Di martedì 23 agosto 2022) proseguono i contatti tra il Napoli ed il PSG per Keylor Navas, intanto rriva l’esito degli esami dopo il suo Infortunio. Continua la trattativa tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 agosto 2022)tra iled il PSG per Keylor, intanto rrivadopo il suo. Continua la trattativa tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Antonio46863622 : RT @GianmarcoGio: ?? Infortunio Keylor #Navas: niente di grave. Torna ad allenarsi nel fine settimana. Contatti in corso #Napoli-#PSG, nessu… - cn1926it : Dalla Francia – Infortunio #Navas, l’esito degli esami: #Fabian-#Psg, nuovo contatto - sportli26181512 : 'Keylor #Navas al Napoli, trattativa no stop con il Psg': L'Equipe svela che le due società sono in contatto contin… - infoitsport : Navas-Napoli, arriva l'esito degli esami post infortunio - infoitsport : Navas al Napoli?/ Calciomercato, oggi gli esami per l'infortunio rimediato al PSG -