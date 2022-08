Idris Elba sul suo futuro come James Bond: "Mi viene costantemente chiesto, ormai ho smesso di parlarne" (Di martedì 23 agosto 2022) Idris Elba, a proposito del fatto che in futuro possa interpretare James Bond, ha chiarito una volta per tutte che non ha più nessuna intenzione di parlare della spia più amata del mondo. Idris Elba e James Bond sono diventati un vero proprio sinonimo l'uno dell'altro da oltre un decennio ormai, e i fan sono stati molto chiari a riguardo, dicendo di volerlo come successore di Daniel Craig: per questo motivo, la domanda su Bond emerge continuamente durante quasi tutte le recenti interviste della star britannica. Sembra che Elba, dopo anni di interrogatori a riguardo, abbia rivelato di essere piuttosto stanco di essere continuamente messo all'angolo da domande relative ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022), a proposito del fatto che inpossa interpretare, ha chiarito una volta per tutte che non ha più nessuna intenzione di parlare della spia più amata del mondo.sono diventati un vero proprio sinonimo l'uno dell'altro da oltre un decennio, e i fan sono stati molto chiari a riguardo, dicendo di volerlosuccessore di Daniel Craig: per questo motivo, la domanda suemerge continuamente durante quasi tutte le recenti interviste della star britannica. Sembra che, dopo anni di interrogatori a riguardo, abbia rivelato di essere piuttosto stanco di essere continuamente messo all'angolo da domande relative ...

