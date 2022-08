Elezioni, Pizzarotti: Non sarò candidato, il Terzo Polo non da spazio ai territori (Di martedì 23 agosto 2022) Federico Pizzarotti non sara’ candidato alle Elezioni. Lo annuncia lo stesso ex sindaco di Parma, esponente della Lista civica nazionale, spiegando che “non ci sono stati spazi seri nel progetto del Terzo Polo per candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva”. “La scelta ‘conservativa’ e poco coraggiosa – scrive su Facebook – e’ stata quella di ‘salvare l’attuale dirigenza’ senza aprirsi a rappresentanti dei territori e di persone che potessero far crescere questo nuovo soggetto. Non c’e’ stato posto per Gabriele Albertini, non c’e’ stato posto per Federico Pizzarotti e per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralita’. Non e’ stato cosi’, purtroppo le fusioni a freddo realizzate ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Federiconon sara’alle. Lo annuncia lo stesso ex sindaco di Parma, esponente della Lista civica nazionale, spiegando che “non ci sono stati spazi seri nel progetto delper candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva”. “La scelta ‘conservativa’ e poco coraggiosa – scrive su Facebook – e’ stata quella di ‘salvare l’attuale dirigenza’ senza aprirsi a rappresentanti deie di persone che potessero far crescere questo nuovo soggetto. Non c’e’ stato posto per Gabriele Albertini, non c’e’ stato posto per Federicoe per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralita’. Non e’ stato cosi’, purtroppo le fusioni a freddo realizzate ...

