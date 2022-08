Checco Zalone torna in teatro con “Amore + Iva”, le date (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA – Checco Zalone torna in teatro a 11 anni di distanza da “Resto umile world tour”. A partire da novembre sarà impegnato con il suo one man show “Amore + Iva”, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. E proprio quest’ultimo scrive su Facebook: “Da novembre fino a tutto l’anno prossimo, nei teatri di tutta Italia, ‘Amore + Iva’, il nuovo spettacolo di Checco Zalone che ho avuto il piacere enorme di scrivere insieme a Checco e a Sergio Maria Rubino e nel quale sarò il pianista della band”. Qui di seguito tutte le date in programma: dall’8 al 12 novembre Firenze, Palazzo Wanny 21 e 22 novembre Bologna, teatro Europauditorium 4 e 5 dicembre Ravenna, Pala De Andrè dall’8 al 16 dicembre ... Leggi su lopinionista (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA –ina 11 anni di distanza da “Resto umile world tour”. A partire da novembre sarà impegnato con il suo one man show “+ Iva”, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. E proprio quest’ultimo scrive su Facebook: “Da novembre fino a tutto l’anno prossimo, nei teatri di tutta Italia, ‘+ Iva’, il nuovo spettacolo diche ho avuto il piacere enorme di scrivere insieme ae a Sergio Maria Rubino e nel quale sarò il pianista della band”. Qui di seguito tutte lein programma: dall’8 al 12 novembre Firenze, Palazzo Wanny 21 e 22 novembre Bologna,Europauditorium 4 e 5 dicembre Ravenna, Pala De Andrè dall’8 al 16 dicembre ...

