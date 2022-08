Calciomercato Salernitana: si insiste per Dovbyk (Di martedì 23 agosto 2022) Calciomercato Salernitana: Dovbyk è il principale obiettivo dei campani, ma il Dnipro chiede 12 milioni subito La Salernitana insiste per Artem Dovbyk. L’attaccante del Dnipro è l’obiettivo numero uno dei campani e ha alzato l’offerta a 1.3 milioni di prestito con un obbligo di riscatto a 8. Il club ucraino però non abbassa la richiesta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta è ancora di 12 milioni e subito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)è il principale obiettivo dei campani, ma il Dnipro chiede 12 milioni subito Laper Artem. L’attaccante del Dnipro è l’obiettivo numero uno dei campani e ha alzato l’offerta a 1.3 milioni di prestito con un obbligo di riscatto a 8. Il club ucraino però non abbassa la richiesta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta è ancora di 12 milioni e subito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

