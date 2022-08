Calcio: Atalanta, battuto 3-1 in amichevole lo Sporting Franciacorta (Di martedì 23 agosto 2022) Bergamo, 23 ago. - (Adnkronos) - L'Atalanta vince 3-1 il match amichevole contro lo Sporting Franciacorta, formazione di serie D disputato al centro sportivo di Zingonia davanti a circa 500 spettatori. Per gli orobici un buon test in vista dell'incontro di domenica in trasferta contro il Verona. Grande protagonista Luis Muriel, autore di una doppietta, in gol anche il nuovo acquisto Lookman. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Bergamo, 23 ago. - (Adnkronos) - L'vince 3-1 il matchcontro lo, formazione di serie D disputato al centro sportivo di Zingonia davanti a circa 500 spettatori. Per gli orobici un buon test in vista dell'incontro di domenica in trasferta contro il Verona. Grande protagonista Luis Muriel, autore di una doppietta, in gol anche il nuovo acquisto Lookman.

