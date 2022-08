ATP Winston-Salem 2022: Thiem vince dopo tre ore. Bene Fognini e Johnson, eliminato Kokkinakis (Di martedì 23 agosto 2022) Nonostante la pioggia si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP 250 di Winston-Salem. Significativa vittoria per Dominic Thiem, che lotta per oltre tre ore e alla fine riesce ad avere la meglio dell’americano J.J Wolf con il punteggio di 6-7 7-5 7-6. Adesso per l’austriaco ci sarà una sfida molto affascinante per gli amanti del bel tennis contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero uno. Buona la prima per Fabio Fognini, unico azzurro in campo visto che il match di Lorenzo Musetti contro Richard Gasquet è stato spostato a questa sera causa pioggia. Il ligure ha superato con un duplice 7-5 il serbo Dusan Lajovic ed ora se la vedrà con il giovane talento britannico Jack Draper. ATP Winston-Salem 2022: esordio positivo per Fabio ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Nonostante la pioggia si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP 250 di. Significativa vittoria per Dominic, che lotta per oltre tre ore e alla fine riesce ad avere la meglio dell’americano J.J Wolf con il punteggio di 6-7 7-5 7-6. Adesso per l’austriaco ci sarà una sfida molto affascinante per gli amanti del bel tennis contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero uno. Buona la prima per Fabio, unico azzurro in campo visto che il match di Lorenzo Musetti contro Richard Gasquet è stato spostato a questa sera causa pioggia. Il ligure ha superato con un duplice 7-5 il serbo Dusan Lajovic ed ora se la vedrà con il giovane talento britannico Jack Draper. ATP: esordio positivo per Fabio ...

