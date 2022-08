Aka7even mi hanno trovato un nodulo alle corde vocali e sospende il tour (Di martedì 23 agosto 2022) Attraverso le sue storie Instagram Aka7even, il cantante della scuola di Amici di Maria de Filippi, ha annunciato di dover annullare alcune date del suo tour estivo a causa di alcuni problemi di salute. Luca Marzano, questo il suo vero nome, ha spiegato ai suoi fan come sta ora. Una brutta sorpresa per i fan Leggi su people24.myblog (Di martedì 23 agosto 2022) Attraverso le sue storie Instagram, il cantante della scuola di Amici di Maria de Filippi, ha annunciato di dover annullare alcune date del suoestivo a causa di alcuni problemi di salute. Luca Marzano, questo il suo vero nome, ha spiegato ai suoi fan come sta ora. Una brutta sorpresa per i fan

contebaby : la sua maturità è qualcosa di speciale veramente, i messaggi che manda, per me, sono lezioni di vita che mi hanno a… - stefaniareale5 : RT @Sarasunn_: 'Un'estensione vocale notevole, movenze da popstar internazionale, un talento a 360 gradi' 'Tantissimi live in giro per l'I… - fedelovesluca : RT @Sarasunn_: 'Un'estensione vocale notevole, movenze da popstar internazionale, un talento a 360 gradi' 'Tantissimi live in giro per l'I… - Ludovica2092 : RT @Sarasunn_: 'Un'estensione vocale notevole, movenze da popstar internazionale, un talento a 360 gradi' 'Tantissimi live in giro per l'I… - Sarasunn_ : 'Un'estensione vocale notevole, movenze da popstar internazionale, un talento a 360 gradi' 'Tantissimi live in gir… -