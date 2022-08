Terra dei Fuochi, controlli tra Napoli e Caserta: 4 sequestri (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ di quattro attività commerciali sequestrate e di 150mila euro di sanzioni comminate il bilancio dei due Action Day effettuati dalle forze dell’ordine, nell’ambito degli interventi per la Terra dei Fuochi, nei comuni Casertani di Casal di Principe, Casapesenna, Villa Literno, San Cipriano di Aversa e Villa di Briano e in quelli partenopei di Cercola, Portici e Volla. A coordinare gli interventi l’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania Filippo Romano. Impegnati in strada le forze dell’ordine, insieme alle polizie locali dei comuni interessati, ai soldati dell’Esercito Italiano e al personale di Asl e Arpac. In particolare nei centri del Casertano sono state controllate quattro attività, di cui due sequestrate, sono state ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ di quattro attività commerciali sequestrate e di 150mila euro di sanzioni comminate il bilancio dei due Action Day effettuati dalle forze dell’ordine, nell’ambito degli interventi per ladei, nei comunini di Casal di Principe, Casapesenna, Villa Literno, San Cipriano di Aversa e Villa di Briano e in quelli partenopei di Cercola, Portici e Volla. A coordinare gli interventi l’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania Filippo Romano. Impegnati in strada le forze dell’ordine, insieme alle polizie locali dei comuni interessati, ai soldati dell’Esercito Italiano e al personale di Asl e Arpac. In particolare nei centri delno sono state controllate quattro attività, di cui due sequestrate, sono state ...

