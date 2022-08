Stroppa in bilico dopo le prime due giornate (Di lunedì 22 agosto 2022) La partenza in Serie A per il Monza non è stata all’altezza delle aspettative. Due sconfitte nelle prime due giornate di Serie A, con Berlusconi e Galliani per niente soddisfatti. Ora Stroppa é in bilico, il tecnico è finito sotto esame. Perché Stroppa è in bilico? Non è stato un bell’inizio per i brianzoli. Se contro il Torino si era intravisto qualcosa di positivo, contro il Napoli non si è visto proprio niente. La fase difensiva resta da rivedere, sei gol incassati nelle prime due giornate sono davvero troppi. A stupire in negativo però è l’atteggiamento avuto contro i partenopei, giudicato troppo passivo, soprattutto nel secondo tempo. La differenza tecnica tra le due squadre è ampia e questo è evidente, ma ieri i brianzoli non hanno fatto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 agosto 2022) La partenza in Serie A per il Monza non è stata all’altezza delle aspettative. Due sconfitte nelleduedi Serie A, con Berlusconi e Galliani per niente soddisfatti. Oraé in, il tecnico è finito sotto esame. Perchéè in? Non è stato un bell’inizio per i brianzoli. Se contro il Torino si era intravisto qualcosa di positivo, contro il Napoli non si è visto proprio niente. La fase difensiva resta da rivedere, sei gol incassati nelleduesono davvero troppi. A stupire in negativo però è l’atteggiamento avuto contro i partenopei, giudicato troppo passivo, soprattutto nel secondo tempo. La differenza tecnica tra le due squadre è ampia e questo è evidente, ma ieri i brianzoli non hanno fatto ...

