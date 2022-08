Spazio | astronauti di nuovo sulla Luna | 50 anni dopo Apollo 17 ecco Artemis 3

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 13 le regioni in cui l’uomo potrebbe camminare dinella missione3, prevista a fine 2025 e che segnera’ il ritorno deglisul suolore a 50dall’ultima missione del programma, l’17 del 1972. Lo ha annunciato la Nasa in una conferenza stampa. Faustini Rim A, Peak Near Shackleton, Connecting Ridge, de Gerlache Rim 1 sono fra le possibili aree di alggio, accanto a Haworth, Leibnitz Beta Plateau e Amundsen Rim. L’elemento comune a tutte è la vicinanza al Polo Sudre e una durata della luminosita’ di 6,5 giorni, pari a quella della permanenza degli. “Avere questi nomi significa avere fatto un passo da gigante ...